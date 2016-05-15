Винченцо Чечи
№77
Защитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1
Карпи
2
был в запасе