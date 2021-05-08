Андрей Текучев
№60
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 июля 1999 (21) год
Рост
167
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Краснодар-2
1 : 1
Нефтехимик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1
Нефтехимик
1
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
был в запасе
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
33'
33'
33'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
был в запасе
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
был в запасе
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Томь
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе