Андрес Паскуаль
№34
Нападающий
Подписаться
Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 нояб. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.01.2017 30 янв. 2017 пн 22:45
Лас-Пальмас
3 : 1
Валенсия
30.01.2017 30 янв. 2017 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3
Валенсия
1
был в запасе
09.01.2017 09 янв. 2017 пн 22:45
Осасуна
3 : 3
Валенсия
09.01.2017 09 янв. 2017 пн 22:45
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3
Валенсия
3
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 17 тур