Самуэль Грандсир
№43
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 авг. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
Ницца
2 : 2
Брест
45'
45'
45'
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 21:00
45'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Ренн
0 : 0
Брест
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
0
Брест
0
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Брест
1 : 1
Бордо
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Брест
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3 : 0
Брест
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
3
Брест
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2
Амьен
1
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2
Брест
5
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 21:00
Лилль
1 : 0
Брест
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1
Брест
0
был в запасе
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 22:45
Марсель
2 : 1
Брест
29.11.2019 29 нояб. 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Марсель
2
Брест
1
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Брест
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Метц
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
4
Брест
1
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
2
Лион
2
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 2
Брест
20'
20'
20'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
20'
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
2
Брест
2
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 6 тур
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Брест
0 : 0
Ренн
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
0
Ренн
0
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 5 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ним
3
Брест
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 4 тур
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Реймс
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 3 тур