Эдвинас Гертмонас
№30
Вратарь
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Команда
Жальгирис
Гражданство
Литва
Дата рождения
1 июня 1996 (24) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
Казахстан
1 : 2
Литва
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Казахстан
1
Литва
2
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 19:00
Литва
0 : 0
Албания
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Литва
0
Албания
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Литва
2 : 2
Белоруссия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Литва
2
Белоруссия
2
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Албания
0 : 1
Литва
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
Литва
0 : 2
Казахстан
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Литва
0
Казахстан
2
был в запасе