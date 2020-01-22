Льюис Лопес
№27
Защитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 марта 1997 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эспаньол
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала