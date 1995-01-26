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Диего Гонсалес
№2
Защитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Кадис
1 : 3
Эльче
64'
76'
64'
76'
64'
76'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
64'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1
Эльче
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:00
Эльче
0 : 2
Алавес
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0
Алавес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эльче
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Эльче
0
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
Эльче
0 : 1
Атлетико
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
Эльче
1 : 0
Леванте
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
Эльче
1 : 1
Вальядолид
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1
Вальядолид
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
Осасуна
2 : 0
Эльче
68'
68'
68'
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
68'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2
Эльче
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Уэска
3 : 1
Эльче
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
3
Эльче
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
17:15
Эльче
1 : 1
Бетис
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1
Бетис
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:15
Реал
2 : 1
Эльче
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:15
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2
Эльче
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
Гранада
2 : 1
Эльче
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2
Эльче
1
был в запасе
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур