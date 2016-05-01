Матос (Хосе Гарсия)
№29
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 мая 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
Эспаньол
1 : 0
Севилья
01.05.2016 01 мая 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур