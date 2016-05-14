Джакомо Чало
№28
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 18:00
Ювентус
5 : 0
Сампдория
14.05.2016 14 мая 2016 сб 18:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
5
Сампдория
0
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Палермо
2 : 0
Сампдория
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2
Сампдория
0
был в запасе