Самуэле Дамиани
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Эмполи
2 : 1
Торино
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
2
Торино
1
был в запасе