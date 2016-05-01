Федерико Франчини
№9
Полузащитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 янв. 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.05.2016 01 мая 2016 вс 13:30
Ювентус
2 : 0
Карпи
01.05.2016 01 мая 2016 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Карпи
0
был в запасе