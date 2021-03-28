Даниэль Бахман
№35
Вратарь
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Австрия
Дата рождения
9 июля 1994 (26) лет
Рост
191
Вес
83
Признался, что не хотел подписывать первый контракт со «Сток Сити», так как пришлось бы улетать из Австрии: «Мама спросила, в порядке ли я перед подписанием контракта, я кивнул, но она все понимала. Я пришел на тренировку на следующий день и понял, что не хочу оставаться, не хочу ничего подписывать. И сказал ей, что не могу. Так мы улетели обратно в Австрию. Но в следующие дни тренер вратарей «Стока» продолжал общаться с нами и убедил родителей, что со мной все будет хорошо. И я вернулся. Хотя большинство клубов бросили бы попытки».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Австрия
3 : 1
Фарерские острова
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Австрия
3
Фарерские острова
1
был в запасе