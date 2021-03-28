Даниэль Бахман №35 Вратарь Подписаться

Команда Сток Сити

Гражданство Австрия

Дата рождения 9 июля 1994 (26) лет

Рост 191

Вес 83

Признался, что не хотел подписывать первый контракт со «Сток Сити», так как пришлось бы улетать из Австрии: «Мама спросила, в порядке ли я перед подписанием контракта, я кивнул, но она все понимала. Я пришел на тренировку на следующий день и понял, что не хочу оставаться, не хочу ничего подписывать. И сказал ей, что не могу. Так мы улетели обратно в Австрию. Но в следующие дни тренер вратарей «Стока» продолжал общаться с нами и убедил родителей, что со мной все будет хорошо. И я вернулся. Хотя большинство клубов бросили бы попытки».