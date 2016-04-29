Андер Гайосо
№32
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 июля 1993 (27) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Спортинг
2 : 0
Эйбар
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2
Эйбар
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 36 тур