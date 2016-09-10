Люк Дрехер
№36
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 нояб. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
Мидлсбро
1 : 2
Кристал Пэлас
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Мидлсбро
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе