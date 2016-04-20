Леонардо Канделлоне
№91
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Рома
3 : 2
Торино
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3
Торино
2
был в запасе