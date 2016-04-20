Франческо Корсинелли
№16
Полузащитник
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Команда
Бари
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Дженоа
1 : 0
Интер
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе