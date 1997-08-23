Альберто Пикки
№71
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 авг. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе