Габриэль Мели
№12
Вратарь
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 февр. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
был в запасе