Франсиско Санчес
№36
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.08.2020 21 авг. 2020 пт 22:00
Севилья
3 : 2
Интер
21.08.2020 21 авг. 2020 пт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, Финал
Севилья
3
Интер
2
был в запасе