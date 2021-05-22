Мигель Сифуэнтес
№23
Защитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 окт. 1990 (30) лет
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Эльче
2 : 0
Атлетик
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
2
Атлетик
0
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Кадис
1 : 3
Эльче
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1
Эльче
3
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:00
Эльче
0 : 2
Алавес
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0
Алавес
2
был в запасе
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эльче
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Эльче
0
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:15
Эльче
0 : 1
Атлетико
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
0
Атлетико
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Эльче
1 : 0
Леванте
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1
Леванте
0
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:00
Эльче
1 : 1
Вальядолид
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1
Вальядолид
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
Осасуна
2 : 0
Эльче
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2
Эльче
0
был в запасе
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
Уэска
3 : 1
Эльче
09.04.2021 09 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
3
Эльче
1
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 17:15
Эльче
1 : 1
Бетис
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1
Бетис
1
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021 21 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:15
Реал
2 : 1
Эльче
13.03.2021 13 марта 2021 сб 18:15
минуты: 36' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2
Эльче
1
минуты: 36' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:30
Гранада
2 : 1
Эльче
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2
Эльче
1
был в запасе
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
Барселона
3 : 0
Эльче
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3
Эльче
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 1 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 16:00
Эльче
1 : 0
Эйбар
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1
Эйбар
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Валенсия
1 : 0
Эльче
74'
74'
74'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1
Эльче
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 21 тур