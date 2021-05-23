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Том Дэвис
№41
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
молодежный чемпионат европы групповой этап
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Эвертон
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
5
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Эвертон
1 : 0
Вулверхэмптон
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:30
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
21'
21'
21'
16.04.2021
16 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:15
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
90'
90'
90'
08.03.2021
08 марта 2021
пн
21:00
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Эвертон
0
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 3
Манчестер Сити
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 56'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 56' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
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