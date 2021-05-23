Том Дэвис
№41
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Манчестер Сити
5 : 0
Эвертон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Сити
5
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Эвертон
1 : 0
Вулверхэмптон
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
21'
21'
21'
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
Брайтон & Хов
0 : 0
Эвертон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Брайтон & Хов
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
90'
90'
90'
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Эвертон
0
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 3
Манчестер Сити
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 56'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 56' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 15:30
Эвертон
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Вулверхэмптон
1 : 2
Эвертон
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вулверхэмптон
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 18 тур