Мартин Матоушек
№13
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
2 мая 1995 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Спарта
2 : 4
Вильярреал
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Спарта
2
Вильярреал
4
был в запасе