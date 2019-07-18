Рори МакКензи
№7
Нападающий
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
7 окт. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Килмарнок
0 : 2
Коннас Куэй
65'
65'
65'
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Килмарнок
0
Коннас Куэй
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:00
Коннас Куэй
1 : 2
Килмарнок
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Коннас Куэй
1
Килмарнок
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд