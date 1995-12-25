Карлтон Моррис
№10
Нападающий
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 дек. 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
был в запасе