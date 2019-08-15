Грег Доэрти
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
10 сент. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Рейнджерс
3 : 1
Мидтьюлланд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рейнджерс
3
Мидтьюлланд
1
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 21:00
Мидтьюлланд
2 : 4
Рейнджерс
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мидтьюлланд
2
Рейнджерс
4
был в запасе
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:30
Прогрес
0 : 0
Рейнджерс
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Прогрес
0
Рейнджерс
0
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Рейнджерс
6 : 0
Сент-Джозефс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рейнджерс
6
Сент-Джозефс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
09.07.2019 09 июля 2019 вт 18:55
Сент-Джозефс
0 : 4
Рейнджерс
09.07.2019 09 июля 2019 вт 18:55
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Сент-Джозефс
0
Рейнджерс
4
был в запасе