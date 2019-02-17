Али Кроуфорд
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 июля 1991 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 19:00
Донкастер Роверс
0 : 2
Кристал Пэлас
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Донкастер Роверс
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Донкастер Роверс
2 : 1
Олдхэм
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Донкастер Роверс
2
Олдхэм
1
был в запасе
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Престон
1 : 3
Донкастер Роверс
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Престон
1
Донкастер Роверс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала