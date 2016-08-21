Лука Джермони
№47
Защитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Аталанта
3 : 4
Лацио
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
3
Лацио
4
был в запасе