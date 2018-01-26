Алекс Фишер
№18
Нападающий
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Команда
Инвернесс
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 июня 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:55
Йовил
0 : 4
Манчестер Юнайтед
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Йовил
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе