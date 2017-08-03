Грег Тэнси
№16
Полузащитник
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Команда
Инвернесс
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 нояб. 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Аполлон
2 : 0
Абердин
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
2
Абердин
0
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
Абердин
2 : 1
Аполлон
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Абердин
2
Аполлон
1
был в запасе