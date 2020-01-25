Джексон Ирвин
№36
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Австралия
Дата рождения
7 марта 1993 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Халл Сити
1 : 2
Челси
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Халл Сити
1
Челси
2
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
был в запасе