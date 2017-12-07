Чарли Колкетт
№8
Полузащитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 сент. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Витесс
1 : 0
Ницца
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витесс
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Лацио
1 : 1
Витесс
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
1
Витесс
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Витесс
0 : 2
Зюлте-Варегем
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витесс
0
Зюлте-Варегем
2
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Зюлте-Варегем
1 : 1
Витесс
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зюлте-Варегем
1
Витесс
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Ницца
3 : 0
Витесс
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ницца
3
Витесс
0
был в запасе