Кевин Тонер
№46
Защитник
Подписаться
Команда
Астон Вилла
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
18 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2016 07 мая 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 17:00
Уотфорд
3 : 2
Астон Вилла
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Уотфорд
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 4
Саутгемптон
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
2
Саутгемптон
4
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Борнмут
2
был в запасе