Лайам Крейг
№26
Полузащитник
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Команда
Сент-Джонстон
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
27 дек. 1986 (34) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2016 02 авг. 2016 вт 20:00
Динамо
0 : 1
Динамо
78'
78'
78'
02.08.2016 02 авг. 2016 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Динамо
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд