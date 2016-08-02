Тэм Скобби
№3
Защитник
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Команда
Сент-Джонстон
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
31 марта 1988 (33) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2016 02 авг. 2016 вт 22:00
Дандолк
3 : 0
БАТЭ
88'
88'
88'
02.08.2016 02 авг. 2016 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Дандолк
3
БАТЭ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
19.07.2016 19 июля 2016 вт 20:00
Шериф
0 : 0
Хапоэль
21'
21'
21'
19.07.2016 19 июля 2016 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Шериф
0
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
12.07.2016 12 июля 2016 вт 21:00
БАТЭ
2 : 0
СИК
68'
42'
68'
42'
68'
42'
12.07.2016 12 июля 2016 вт 21:00
68'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
БАТЭ
2
СИК
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд