Принс Буабен
№8
Полузащитник
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Команда
Хартс
Гражданство
Гана
Дата рождения
23 апр. 1988 (33) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.06.2016 30 июня 2016 чт 22:00
Хартс
2 : 1
Инфонет
28'
28'
28'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 22:00
28'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хартс
2
Инфонет
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд