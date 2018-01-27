Джордан МакГи
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Хартс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
24 июля 1996 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Милтон Кинс Донс
0 : 1
Ковентри
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Милтон Кинс Донс
0
Ковентри
1
был в запасе
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Милтон Кинс Донс
65'
65'
65'
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
0
Милтон Кинс Донс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала