Жока (Жорже Фернандеш)
№50
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
30 янв. 1996 (25) лет
Рост
167
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Шахтер
4 : 0
Брага
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Шахтер
4
Брага
0
был в запасе
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 22:05
Брага
1 : 2
Шахтер
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Брага
1
Шахтер
2
был в запасе