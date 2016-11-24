Ян Навратил
№9
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
13 апр. 1990 (31) год
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Слован
3 : 0
Карабах
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Слован
3
Карабах
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Фиорентина
3 : 0
Слован
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фиорентина
3
Слован
0
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 3
Фиорентина
53'
53'
53'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Слован
1 : 2
ПАОК
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Слован
1
ПАОК
2
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
Карабах
2 : 2
Слован
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Карабах
2
Слован
2
был в запасе