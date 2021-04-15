Петр Шевчик №23 Полузащитник Подписаться

Команда Славия

Гражданство Чехия

Дата рождения 4 мая 1994 (27) лет

Рост 172

Он родился в деревне Супиковице, где проживают около 700 человек – там и начинал играть в футбол. Позже – переехал в 11-тысячный Есеник, а тренировал местную команду его отец.