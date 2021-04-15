Петр Шевчик
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 мая 1994 (27) лет
Рост
172
Он родился в деревне Супиковице, где проживают около 700 человек – там и начинал играть в футбол. Позже – переехал в 11-тысячный Есеник, а тренировал местную команду его отец.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Славия
0 : 4
Арсенал
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Славия
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Арсенал
1 : 1
Славия
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
1
Славия
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала