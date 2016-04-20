Патрик Корбелли
№83
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0
Сампдория
0
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Фиорентина
3 : 1
Сассуоло
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
3
Сассуоло
1
был в запасе
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:00
Сассуоло
0 : 1
Дженоа
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
0
Дженоа
1
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:00
Карпи
1 : 3
Сассуоло
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Карпи
1
Сассуоло
3
был в запасе