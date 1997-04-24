Никлас Фейерабенд
№36
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 апр. 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.04.2016 08 апр. 2016 пт 21:30
Герта
2 : 2
Ганновер-96
08.04.2016 08 апр. 2016 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
2
Ганновер-96
2
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 3
Гамбург
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
0
Гамбург
3
был в запасе