Максим Сидоров
№81
Полузащитник
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Команда
Кубань (ЛФЛ)
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1998 (23) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Тюмень
1
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Крылья Советов
1
был в запасе
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 15:00
Сибирь
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 15:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе