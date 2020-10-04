Александр Джумаев
№70
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 марта 1998 (23) года
Рост
170
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
Динамо
0 : 3
Иртыш
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо
0
Иртыш
3
был в запасе