Жан-Давид Богель
№10
Нападающий
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Команда
Фастав
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 марта 1992 (29) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Динамо
3 : 0
Виктория
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
3
Виктория
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Виктория
2 : 1
Динамо
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Виктория
2
Динамо
1
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала