Ян Боржил №18 Защитник Подписаться

Команда Славия

Гражданство Чехия

Дата рождения 11 янв. 1991 (30) лет

Рост 175

Играя на позиции левого защитника, забил «Барселоне» в Лиге чемпионов. Правда, «Славия» все равно уступила.