Ондржей Карафиат
№4
Защитник
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 дек. 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Байер
4 : 0
Славия
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
4
Славия
0
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Славия
3 : 0
Хапоэль
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
3
Хапоэль
0
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Ницца
1 : 3
Славия
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ницца
1
Славия
3
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур