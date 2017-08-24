Филипп Нецер
№5
Полузащитник
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Команда
Альтах
Гражданство
Австрия
Дата рождения
2 окт. 1985 (35) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Маккаби
2 : 2
Альтах
59'
79'
59'
79'
59'
79'
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
59'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Маккаби
2
Альтах
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:30
Альтах
0 : 1
Маккаби
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Альтах
0
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:30
Альтах
3 : 1
Гент
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Альтах
3
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
Гент
1 : 1
Альтах
60'
60'
60'
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гент
1
Альтах
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
20.07.2017 20 июля 2017 чт 19:30
Динамо-Брест
0 : 3
Альтах
51'
51'
51'
20.07.2017 20 июля 2017 чт 19:30
51'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо-Брест
0
Альтах
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд