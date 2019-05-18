Лукас Ягер
№20
Защитник
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Австрия
Дата рождения
12 февр. 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Фрайбург
5 : 1
Нюрнберг
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
5
Нюрнберг
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Нюрнберг
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
2
Нюрнберг
1
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 1
РБ Лейпциг
02.03.2019 02 марта 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 20:30
Фортуна
2 : 1
Нюрнберг
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фортуна
2
Нюрнберг
1
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:30
Нюрнберг
1 : 1
Вердер
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
1
Вердер
1
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 17:30
Майнц
2 : 1
Нюрнберг
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
2
Нюрнберг
1
был в запасе
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
Боруссия
7 : 0
Нюрнберг
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
7
Нюрнберг
0
был в запасе
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Герта
1 : 0
Нюрнберг
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
1
Нюрнберг
0
был в запасе