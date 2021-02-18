Свен Спранглер
№19
Полузащитник
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Команда
Вольфсберг
Гражданство
Австрия
Дата рождения
27 марта 1995 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Вольфсберг
1 : 4
Тоттенхэм
62'
62'
62'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вольфсберг
1
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала