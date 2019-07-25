Маркус Лакнер
№6
Полузащитник
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Команда
Адмира
Гражданство
Австрия
Дата рождения
5 апр. 1991 (30) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Хаугесунд
2 : 0
Штурм
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хаугесунд
2
Штурм
0
был в запасе